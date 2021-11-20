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Эксперт «Сбера» Ситнов назвал недостаточной обеспеченность россиян жильем

Экономика
Эксперт «Сбера» Ситнов назвал недостаточной обеспеченность россиян жильем
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Обеспеченность жильем жителей России недостаточна. Такое заявление сделал старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов на конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента».

По его словам, при нынешних объемах ввода жилой недвижимости России понадобится примерно 25 лет, чтобы сравняться со среднестатистическими показателями стран ЕС. В Европе показатель числа квадратных метров на душу населения значительно выше. Подобная оценка указывает, что увеличенный спрос на квартиры в стране будет сохраняться еще долгое время, отметил эксперт. На фоне повышенного интереса сокращается объем предложения на жилищном рынке.

Свыше половины (52%) россиян намерены взять ипотеку, порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности. Об этом гласят результаты опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

Строительство многоквартирных домов в ряде регионов России заметно сократилось, передает «ФедералПресс». Одной из причин снижения темпов работы является несоответствие желаний девелоперов и реальных возможностей потребителей.

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сбербанк жилье недвижимость
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