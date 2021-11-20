Эксперт «Сбера» Ситнов назвал недостаточной обеспеченность россиян жильем

Москва, 20 ноября. Обеспеченность жильем жителей России недостаточна. Такое заявление сделал старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов на конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента».

По его словам, при нынешних объемах ввода жилой недвижимости России понадобится примерно 25 лет, чтобы сравняться со среднестатистическими показателями стран ЕС. В Европе показатель числа квадратных метров на душу населения значительно выше. Подобная оценка указывает, что увеличенный спрос на квартиры в стране будет сохраняться еще долгое время, отметил эксперт. На фоне повышенного интереса сокращается объем предложения на жилищном рынке.

Свыше половины (52%) россиян намерены взять ипотеку, порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности. Об этом гласят результаты опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

Строительство многоквартирных домов в ряде регионов России заметно сократилось, передает «ФедералПресс». Одной из причин снижения темпов работы является несоответствие желаний девелоперов и реальных возможностей потребителей.