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Alibaba и ряд других компаний были оштрафованы китайским регулятором

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 12:02
Экономика
Alibaba и ряд других компаний были оштрафованы китайским регулятором
flickr.com  /  Clive Darra

Пекин, 20 ноября. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка выписало штрафы пяти корпорациям Китая за правонарушения в области антимонопольного законодательства.

Пять китайских корпораций получили штрафы в полмиллиона юаней (порядка 78,2 тыс. долларов или 5,7 млн рублей по текущему курсу), так как нарушили местные антимонопольные законы.

Известно, что всего Госуправление Китая инициировало расследование 43 дел. В основном, поводом для штрафов послужили сомнительные транзакции, а также сделки по поглощению и слиянию, о которых не были проинформированы в правительстве. Регулятор, таким образом, наложил штрафы на такие концерны, как Alibaba Group, IT-корпорация Tencent Holdings, ретейлер Suning, агрегатор такси и каршеринга DiDi, а также группа веб-сервисов Baidu.

Государственное антимонопольное управление было официально зарегистрировано в Китайской Народной Республике в четверг, 18 ноября. До этого правительство страны постепенно ужесточало контроль в области антимонопольных законов.

Рекордная штрафная санкция была выписана в отношении Alibaba ранее в этом году. Тогда за злоупотребление положением на рынке и нарушение законодательства компанию оштрафовали на 2,8 млрд долларов.

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