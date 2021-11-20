Журналисты узнали причину смерти актера Гаркалина

Москва, 20 ноября. Народный артист России, профессор РАТИ Валерий Гаркалин, который лечился от коронавируса в больнице в Коммунарке, умер от полиорганной недостаточности.

Гаркалин был госпитализирован в начале октября, его состояние постоянно ухудшалось. Врачи ввели его в состояние медицинской комы и продолжали лечение. Однако накануне у артиста развился пневмоторакс, затем внутренние органы стали отказывать один за другим, сообщает источник Telegram-канала Mash.

Народного артиста не стало 20 ноября, он умер на 68-м году жизни. Эта новость оказалась шоком для многих его коллег. Актриса Алена Хмельницкая заявила журналистам, что до последнего надеялась на выздоровление Гаркалина. Однако коварная болезнь оказалась сильнее.