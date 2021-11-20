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Смерть Валерия Гаркалина потрясла Алену Хмельницкую

Общество
Смерть Валерия Гаркалина потрясла Алену Хмельницкую
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 20 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая была шокирована новостью о смерти старшего коллеги Валерия Гаркалина.

Хмельницкая лично знала Гаркалина, она снималась вместе с ним в нескольких фильмах. Артистка призналась, что до последнего надеялась на его выздоровление.

«Я в большом потрясении, горестном. Я думала, что он справится, конечно», —поделилась она с РЕН ТВ.

Гаркалин скончался утром 20 ноября в возрасте 67 лет. С начала октября он находился в московской больнице, где получал лечение от коронавируса.

У артиста была тяжелая степень пневмонии, на фоне ослабления организма Гаркалина подключили к ИВЛ. В последние годы здоровье звезды комедии «Ширли-мырли» сильно ухудшилось, он умер от последствий COVID-19.

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актер гаркалин хмельницкая
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