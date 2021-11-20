Позировавшая в золотых трусах Плетнева смутила Газманова своей смелостью

Москва, 20 ноября. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева уделила много внимания старшему коллеге Олегу Газманову на минувшем празднике телеканала Муз-ТВ. Она позировала журналистам, закинув ногу на артиста.

Сексапильная красотка приняла участие в концерте, приуроченном к 25-летию телеканала Муз-ТВ. Вместе с другими исполнителями она вышла на главную сцену страны и спела свои хиты.

После мероприятия состоялась праздничная фотосессия. Журналисты активно фотографировали Плетневу в роскошном бронзовом платье, под которым виднелись золотые трусы в стразах и такой же бюстгальтер.

Pr Scr instagram.com / @dusya_star

В какой-то момент рядом появился Газманов, и Плетнева увлекла его за собой. Она настойчиво поцеловала коллегу, а затем закинула на него свою ногу, демонстрируя смелое дизайнерское нижнее белье. Газманов не ожидал такого напора со стороны артистки и отшатнулся.

«Маруся, если это увидит, по башке мне надает!» — сказал он.

Но журналисты снимали все происходящее, кадры с Плетневой и Газмановым уже разлетелись по Сети. Примечательно, что в Instagram певца не было и намека на участие в концерте Муз-ТВ, пишут «Дни.Ру».

Ранее Марина Газманова рассказала о тяжелой жизни детей знаменитостей. По ее словам, над ними «нависают мономаховы шапки родителей», от наследников звезд ждут больших свершений.