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Актер Никулин поделился воспоминаниями о Гаркалине: «Он был душевным, добрым человеком»
Общество
Актер Никулин поделился воспоминаниями о Гаркалине: «Он был душевным, добрым человеком»
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Валерий Борисович Гаркалин был хорошим актером и всем поднимал настроение. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал российский актер театра и кино Дмитрий Никулин. Артисты вместе играли в сериале «Гуманоиды в Королеве».

После долгой борьбы с коронавирусом на 68-м году жизни скончался актер Валерий Гаркалин. У артиста на фоне коронавируса начали отказывать все органы. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

«Он был одним из моих педагогов, так как у меня образование техническое. В жизни я просто наблюдал за ним и учился всему, что он делал. Мы довольно долгое время сотрудничали с ним, и я, как губка, все впитывал. Он был очень профессиональным актером, душевным и добрым человеком. Он мог прямо перед выходом в кадр рассказать что-то, и мы, еле сдерживая смех, выходили на сцену», — рассказал Никулин.

Актер Никулин рассказал, чем отличался Валерий Гаркалин от других коллег по сцене
Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Актер рассказал, что, несмотря на все жизненные трудности, Валерий Гаркалин оставался очень жизнерадостным человеком.

«У него была очень активная жизненная позиция, если бы ее не было, то с его бедами и горем — он бы намного меньше прожил. На проекте в Прибалтике он перенес клиническую смерть, но после нее еще сколько жил и продолжал работать. Я искренне соболезную родным и близким», — поделился актер.

Свой путь Валерий Гаркалин начинал в кукольном театре, а после россияне влюбились в артиста и знали его как Кроликова, Шниперсона, Алмазова и Кроликоу из «Ширли-мырли» — в фильме, который уже стал классикой, актер сыграл сразу четырех персонажей.

Ранее стало известно, что медики боролись за жизнь тяжело болевшего актера почти два месяца. Артист попал в больницу в Коммунарке с коронавирусом 2 октября. Через некоторое время после госпитализации врачи перевели Гаркалина в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

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кино гаркалин
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