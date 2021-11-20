Владимир Пресняков заявил, что Артем Дзюба забивает только «маленьким» командам

Санкт-Петербург, 20 ноября. Заслуженный артист России Владимир Пресняков поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы после матча РПЛ с «Нижним Новгородом».

Владимир Пресняков-старший считает, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Артем Дзюба не является выдающимся футболистом. Соответствующее мнение заслуженный артист РФ озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс» после встречи «Зенит» — «Нижний Новгород», который завершился победой хозяев со счетом 5:1.

«Я и не сомневался в крупной победе «Зенита» сегодня. Это было ожидаемо. Дзюба возвращается в былую форму? Он только таким маленьким командам и может забивать — «Тамбову» или «Нижнему Новгороду», а «Ювентусу» нет. Если Азмуна нет в стартовом составе, и соперник несерьезный, то Дзюба сразу же становится героем, все партнеры играют исключительно на него», — подчеркнул Пресняков.

В матче с «Нижним Новгородом» 33-летний нападающий «Зенита» оформил хет-трик. Встреча 15-тура чемпионата России по футболу проходила на стадионе «Газпром Арена».