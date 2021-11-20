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«Почта России» начнет доставлять посылки на Ямал с помощью беспилотников

Общество

«Почта России» решила облегчить доставку посылок в труднодоступный регион нашей страны — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Впервые на полуострове работу почтальона выполнил беспилотный летательный аппарат SH-350. Поддержку в выполнении задачи оказывала компания «Аэрмакс».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дрон, напоминающий миниатюрный вертолет, преодолевает бескрайние просторы севера Западной Сибири. За датчиками аппарата в этот момент наблюдали специалисты. В итоге беспилотник сумел успешно доставить груз из Салехарда в Аксарку. На операцию ушло менее двух часов.

Руководители проекта заявляют, что новый аппарат способен перемещаться со скоростью 90 километров в час. При этом его максимальная грузоподъемность достигает 100 килограммов. SH-350 планируют ввести в регулярное использование к 2024 году, заявили в «Почте России».

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