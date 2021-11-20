Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 12:09
12:05
Общество
Максимальный титр антител вырабатывается при вакцинации и тяжелом течении COVID-19
12:02
Экономика
Alibaba и ряд других компаний были оштрафованы китайским регулятором
12:01
Происшествия
Следователь полиции попала в реанимацию после ДТП в Нижнем Тагиле
12:00
Весь мир
Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
11:59
Общество
Журналисты узнали причину смерти актера Гаркалина
11:51
Общество
Актер Никулин поделился воспоминаниями о Гаркалине: «Он был душевным, добрым человеком»
11:49
Общество
Россия в следующем году может выпустить два миллиарда доз вакцины от COVID-19
11:47
Происшествия
Сотни тысяч долларов наличными выпали из инкассаторской машины в Калифорнии
11:45
Общество
Смерть Валерия Гаркалина потрясла Алену Хмельницкую
11:45
Украина
Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
Все новости

Депутат Госдумы Шеремет: ни одна армия мира не сможет прорвать оборону Крыма

Армия
Депутат Госдумы Шеремет: ни одна армия мира не сможет прорвать оборону Крыма
ПолитРоссия

Москва, 20 ноября. Крым обладает надежной военной защитой, поэтому ни одна армия не сможет прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что Вооруженные силы США готовят вторжение на территорию Крыма. При этом недавно на Гавайях прошли крупные военные учения с участием американских спецназовцев, которые отрабатывали элементы борьбы с крупными военными державами. Военные ВС США отрабатывали проникновение в тыл противника и организацию диверсий для поддержки наступательных действий основных сил, передает «Царьград».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал планы США бесперспективными, отметив, что у России есть современное вооружение которое позволит российским военным уничтожить силы противника на подступах к границам.

«Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками», — сказал парламентарий в комментарии РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения стран НАТО в Черном море с применением стратегической авиации и боевого оружия являются серьезным вызовом для Москвы. При этом глава государства отметил, что считает нецелесообразным принятие жестких мер в ответ на действия ВМС США в Черном море, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением иностранных самолетов и кораблей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Депутат Госдумы Шеремет: ни одна армия мира не сможет прорвать оборону Крыма
россия сша крым госдума
Комментировать