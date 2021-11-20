Депутат Госдумы Шеремет: ни одна армия мира не сможет прорвать оборону Крыма

Москва, 20 ноября. Крым обладает надежной военной защитой, поэтому ни одна армия не сможет прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что Вооруженные силы США готовят вторжение на территорию Крыма. При этом недавно на Гавайях прошли крупные военные учения с участием американских спецназовцев, которые отрабатывали элементы борьбы с крупными военными державами. Военные ВС США отрабатывали проникновение в тыл противника и организацию диверсий для поддержки наступательных действий основных сил, передает «Царьград».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал планы США бесперспективными, отметив, что у России есть современное вооружение которое позволит российским военным уничтожить силы противника на подступах к границам.

«Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками», — сказал парламентарий в комментарии РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения стран НАТО в Черном море с применением стратегической авиации и боевого оружия являются серьезным вызовом для Москвы. При этом глава государства отметил, что считает нецелесообразным принятие жестких мер в ответ на действия ВМС США в Черном море, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением иностранных самолетов и кораблей.