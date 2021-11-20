Польский министр Блащак рассказал об очередных провокациях мигрантов на границе

Варшава, 20 ноября. Мигранты продолжили предпринимать попытки штурма польской границы минувшей ночью. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного радио.

По словам чиновника, прошедшая ночь не отличается от предыдущих, поскольку беженцы вновь совершали провокации.

«Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах», — отметил военнослужащий.

Глава ведомства подчеркнул, что белорусские правоохранители якобы руководят действиями беженцев.

Как стало известно ранее, польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе. Ранения в результате столкновения с беженцами получили девять человек.