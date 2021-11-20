Врачи боролись за жизнь Валерия Гаркалина почти два месяца

Москва, 20 ноября. Звезда фильма «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин, о смерти которого стало известно 20 ноября, провел длительное время в больнице перед кончиной. Медики боролись за жизнь тяжело болевшего актера почти два месяца.

Артист попал в больницу в Коммунарке с коронавирусом 2 октября. Через некоторое время после госпитализации врачи перевели Гаркалина в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент доля поражения легких звезды отечественного кино составляла 75–80%.

Пока актер находился в больнице, регулярно поступали неутешительные новости о его состоянии, которые, правда, не всегда подтверждались. Например, буквально за несколько дней до смерти Гаркалина СМИ писали, что у него начал развиваться тромбоз верхних конечностей, и из-за этого он якобы может лишиться руки. Близкие артиста в беседе с ФАН не стали опровергать информацию о тромбозе, но подчеркнули, что об ампутации речь не шла.

Проблемы со здоровьем возникали у педагога и до того, как он заболел COVID-19. Например, актер перенес операцию по шунтированию сердца. На момент смерти Гаркалину было 67 лет.