Вассерман считает американскую власть тоталитарной сектой либералов

Москва, 20 ноября. Тоталитарная секта либералов, которая захватила власть в Соединенных Штатах, разваливает всю мощь американского государства, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон направили на рассмотрение Палаты представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если лидер решит баллотироваться на выборы главы государства в 2024 году. Проект политиков также указывает, что внесенные в Конституцию России поправки якобы противоречат международным обязательствам Москвы, передает «ПолитРоссия».

Анатолий Вассерман отметил, что существует очень много важных вопросов, которые Вашингтон захочет обсудить с Москвой. Однако США скоро будут в таком состоянии, что никто из американских политиков не посмеет и заикнуться о непризнании Владимира Путина.

«Потому что США сегодня слабеют на глазах. Тоталитарная секта либералов, захватившая власть в Америке путем массированной фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году, разваливает всю экономическую мощь страны», — заявил Вассерман.

kremlin.ru / Администрация президента России

Депутат Госдумы добавил, что внутри США конгрессмены могут принимать что им угодно. Однако Белому дому, в случае победы Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, все равно придется договариваться с российским лидером обо всех важных вопросах.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что США до истерики боятся сильной России. Так депутат отреагировал на проект американских конгрессменов о «непризнании» Путина президентом.