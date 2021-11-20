Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 12:09
12:05
Общество
Максимальный титр антител вырабатывается при вакцинации и тяжелом течении COVID-19
12:02
Экономика
Alibaba и ряд других компаний были оштрафованы китайским регулятором
12:01
Происшествия
Следователь полиции попала в реанимацию после ДТП в Нижнем Тагиле
12:00
Весь мир
Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
11:59
Общество
Журналисты узнали причину смерти актера Гаркалина
11:51
Общество
Актер Никулин поделился воспоминаниями о Гаркалине: «Он был душевным, добрым человеком»
11:49
Общество
Россия в следующем году может выпустить два миллиарда доз вакцины от COVID-19
11:47
Происшествия
Сотни тысяч долларов наличными выпали из инкассаторской машины в Калифорнии
11:45
Общество
Смерть Валерия Гаркалина потрясла Алену Хмельницкую
11:45
Украина
Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
Все новости

Вассерман считает американскую власть тоталитарной сектой либералов

Политика
Вассерман считает американскую власть тоталитарной сектой либералов
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Тоталитарная секта либералов, которая захватила власть в Соединенных Штатах, разваливает всю мощь американского государства, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон направили на рассмотрение Палаты представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если лидер решит баллотироваться на выборы главы государства в 2024 году. Проект политиков также указывает, что внесенные в Конституцию России поправки якобы противоречат международным обязательствам Москвы, передает «ПолитРоссия».

Анатолий Вассерман отметил, что существует очень много важных вопросов, которые Вашингтон захочет обсудить с Москвой. Однако США скоро будут в таком состоянии, что никто из американских политиков не посмеет и заикнуться о непризнании Владимира Путина.

«Потому что США сегодня слабеют на глазах. Тоталитарная секта либералов, захватившая власть в Америке путем массированной фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году, разваливает всю экономическую мощь страны», — заявил Вассерман.

Вассерман считает американскую власть тоталитарной сектой либералов
kremlin.ru / Администрация президента России

Депутат Госдумы добавил, что внутри США конгрессмены могут принимать что им угодно. Однако Белому дому, в случае победы Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, все равно придется договариваться с российским лидером обо всех важных вопросах.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что США до истерики боятся сильной России. Так депутат отреагировал на проект американских конгрессменов о «непризнании» Путина президентом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вассерман считает американскую власть тоталитарной сектой либералов
путин сша вассерман
Комментировать