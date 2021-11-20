Кубинка Мавис Альварес обвинила Диего Марадону в изнасиловании

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Жительница Кубы Мавис Альварес утверждает, что легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона изнасиловал ее 20 лет назад. По словам женщины, тогда она была несовершеннолетней.

Кубинка, которая ранее подала в суд на близких к Марадоне людей, поделилась болезненными воспоминаниями в беседе с аргентинским изданием Infobae. Будучи совсем юной, она познакомилась с футболистом на Кубе, куда он приехал лечиться от наркозависимости.

«Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и [Марадона] не хотел ей открывать... Он мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», — вспомнила Альварес.

На тот момент пострадавшей было всего 16 лет. По словам женщины, легендарный нападающий неоднократно был жесток с ней, когда употреблял алкоголь или запрещенные вещества. Альварес утверждает, что в компании футболиста тоже пристрастилась к наркотикам и спиртному.

Напомним, Диего Марадона ушел из жизни в ноябре 2020 года, ему было 60 лет. Адвокат нападающего утверждает, что он умер из-за плохого лечения.