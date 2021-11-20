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«Майор Гром» возглавил топ Netflix по просмотрам среди российских фильмов

Общество
«Майор Гром» возглавил топ Netflix по просмотрам среди российских фильмов
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 20 ноября. Кинокомикс режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» стал первой картиной по числу просмотров среди российского контента на стриминговой платформе Netflix.

Объем просмотров российских фильмов превысил 100 млн часов, из них на ленту «Майор Гром» приходится 57,2 млн часов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». На втором месте оказалась драма Данилы Козловского «Чернобыль» (13,8 млн часов), далее идет приключенческая мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки» (12,3 млн часов).

По сюжету, майор полиции Игорь Гром борется с преступностью в Петербурге. Его уважают коллеги за принципиальность и следование букве закона. Но с появлением в городе Чумного доктора все меняется — злоумышленник убивает людей, которые в прошлом каким-то образом избежали справедливого наказания. Теперь на кону стоит репутация Грома.

Ранее сообщалось, что Netflix создал специальный сайт с подборками самых просматриваемых фильмов и сериалов. Топ-лист обновляется каждый вторник.

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