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Бойцы ВСУ обстреляли из минометов село Долгое в ЛНР

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 11:16
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов село Долгое в ЛНР
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 20 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить огневые удары по населенным пунктам Луганской Народной Республики, грубо нарушая Минские соглашения. Об этом информируют представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела из минометов села Долгое в ЛНР была ранена мирная жительница, отмечается в опубликованном релизе, его текст приводит РИА Новости.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сообщается в документе.

Следственным комитетом РФ по факту ранения жительницы ЛНР огнем подразделений ВСУ возбуждено уголовное дело, отметили представители Луганской Народной Республики в СЦКК. Ранее журналист Цыганов объяснил большую опасность для гражданского населения Донбасса от использования ВСУ турецких беспилотников Bayraktar.

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ЛНР всу обстрелы
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