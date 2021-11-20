Ракета-носитель компании Astra стартовала на орбиту с аппаратом Космических сил США

Вашингтон, 20 ноября. Ракета-носитель Rocket 3.4 с экспериментальным аппаратом Космических сил США стартовала на орбиту, сообщает компания-разработчик Astra Space.

Запуск должен был состояться еще в пятницу, однако из-за технических неполадок его отложили более чем на сутки. Американская компания Astra Space пока что не провела ни одного успешного испытания своих ракет-носителей, начиная с 2018 года.

Запуск ракеты осуществлялся с комплекса в штате Аляска. Ожидается, что в рамках операции американцы испытают возможности Rocket 3.4 по выводу на орбиту экспериментальных компактных спутников Космических сил США. Однако реального вывода космических аппаратов на орбиту не произойдет, система лишь передаст данные о возможности провести такую миссию в дальнейшем.

В конце августа запуск ракеты-носителя Astra Space завершился неудачей. Она рухнула в океан из-за поломки одного из двигателей первой ступени.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал о том, что Соединенные Штаты напугало успешное испытание Россией противоспутниковой системы. В ходе проверки неработающий советский космический аппарат «Целина-Д» был ликвидирован с ювелирной точностью.