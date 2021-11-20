Лена Миро саркастично высказалась об откровениях Лолиты про оргазмы

Москва, 20 ноября. Популярный блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала рассказ певицы Лолиты Милявской о бурной интимной жизни. Автор блога с юмором отнеслась к откровениям исполнительницы.

Внимание Миро привлекли заявления артистки, сделанные ею в эфире YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». Например, Лолита призналась, что не относится к тем, кто имитирует оргазмы.

«С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35», — поделилась певица.

Агентство городских новостей Москва /

В своем блоге Миро саркастично высказалась об этих откровениях. Блогер с иронией отметила, что это якобы та информация, которую все ждали.

Обозреватель жизни звезд напомнила, как несколько лет назад Милявская хвалилась, что в ее жизни есть секс, а у Миро его будто бы нет. Теперь же, по словам блогера, Лолита пытается доказать, что у нее в 58 лет интимная жизнь лучше благодаря опыту и умному человеку рядом.

«Не могу не согласиться с авторитетной женщиной в возрасте. Может быть, лет через 20–30 и мы все поймем, какой там оргазм на пенсии», — сыронизировала Миро.

В беседе с Идой Галич Милявская рассказала и о своих прошлых романах. Наиболее яркие воспоминания певицы связаны с ее отношениями с «криминальным авторитетом».