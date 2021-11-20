NYT: разведка США пугает страны НАТО скорым «вторжением» России на Украину

Вашингтон, 20 ноября. Американская разведка предупредила страны НАТО о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

Представители американской разведки утверждают, что у союзников практически не осталось времени, чтобы «помешать России осуществить свои планы в отношении Украины». По данным источников, Вашингтон подталкивает европейские страны к разработке очередного пакета экономических и военных мер, направленных на «сдерживание Москвы».

Российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.