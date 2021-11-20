Глава Пентагона Остин причислил Иран к «главным угрозам» для Ближнего Востока

Манама, 20 ноября. Американский министр обороны Ллойд Остин охарактеризовал Иран как один из «наиболее значимых вызовов» для региона Ближнего Востока.

Глава Пентагона выступил с антииранскими заявлениями на конференции «Манамский диалог». Форум в столице королевства Бахрейн организован лондонским Международным институтом стратегических исследований.

«Я хотел бы назвать четыре самых важных вызова, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия, изменение климата, терроризм и Иран», — заявил Остин.

В ходе своего выступления министр обороны США также пообещал сохранить американское военное присутствие в странах Ближнего Востока и при необходимости «достаточно быстро» его усилить.