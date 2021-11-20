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Княгиня Монако Шарлен уехала в неизвестном направлении

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 10:34
Общество
Княгиня Монако Шарлен уехала в неизвестном направлении
Global Look Press  /  Bruno Bebert

Монте-Карло, 20 ноября. Князь Монако Альберт II заявил, что его «измученная и подавленная» супруга Шарлен находится в лечебном учреждении после утомительной десятимесячной поездки в Африку.

По словам монарха, жена проходит лечение за пределами княжества. Шарлен всегда была хрупкой женщиной, пояснил он. Княгиня страдает инфекцией носовых пазух, из-за этой болезни она не могла справляться со своими обязанностями. Альберт II старается во всем поддерживать свою любимую, пишет The Daily Mail.

Супруга князя вернулась в Монако на прошлой неделе. Встреча с родными прошла «неплохо», но позднее всем стало понятно, что Шарлен нездорова, утверждал монарх. В окружении князя неоднократно опровергали слухи о расставании пары.

Ранее сообщалось, что внучку голливудской актрисы Грейс Келли Камиллу Готтлиб исключили из списка наследников на престол Монако. Девушка родилась вне брака от телохранителя ее матери Жана Раймона Готтлиба.

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