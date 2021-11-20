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Подполковник Марочко указал на поддержку Киева со стороны мирового сообщества

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 10:27
Политика
Подполковник Марочко указал на поддержку Киева со стороны мирового сообщества
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Донецк, 20 ноября. США и их союзники закрывают глаза на преступления Украины в Донбассе. Жители Луганской и Донецкой народных республик верят, что иски в международные суды вразумят другие страны.

Проживающие в ДНР Вадим Шулак и Виктор Баркалов написали обращение сразу в несколько международных инстанций. Они потребовали расследовать преступные действия Киева в Донбассе и привлечь виновных к ответственности. Представители Донбасса выдвинули обвинения против президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Им вменяют нанесение ударов по мирному населению, нападение на детей и женщин, убийства по этническому, расовому или национальному признаку, сообщает издание «Народные Новости».

«Я думаю, что иски такие очень важны. Нужно их больше подавать и писать. В любом случае военные преступления, которые не имеют срока давности, должны быть расследованы, а виновные наказаны. Я надеюсь, что ситуация в ближайшее время каким-то образом изменится в отношении нас, но пока так. Все об этом знают, все молчат и все скрывают. Если будет много таких исков, конечно, на это обратят внимание», — сказал председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Его точку зрения разделил подполковник Народной милиции ЛНР в запасе Андрей Марочко. По его мнению, отказ международных инстанций тоже будет достижением. Это будет означать, что мировое сообщество поддерживает преступления киевской власти.

Ранее Следственным комитет возбудил уголовное дело из-за обстрела села Долгое в Донбассе силами ВСУ. В результате происшествия погибла женщина.

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украина ЛНР днр донбасс
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