Спикер Госдумы Володин: США до истерики боятся сильной России

Москва, 20 ноября. Соединенные Штаты до истерики боятся Россию и делают все, чтобы ослабить страну, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий в своем Telegram-канале отреагировал на резолюцию американских конгрессменов, которые предложили не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году.

Вячеслав Володин отметил, что Москва не вмешивалась в американские выборы, и Вашингтону не следует так поступать в отношении России. Плюс ко всему не конгрессменам США решать, кому быть президентом РФ.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Подобная резолюция еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — написал спикер.

Он добавил, что Владимир Путин является преимуществом России, а удары, которые направили США в его адрес, стали попыткой Вашингтона ослабить Москву.

Как стало известно ранее, Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ оказать помощь беженцам на границе Евросоюза. По его словам, международные структуры сейчас пытаются переложить ответственность за ситуацию с мигрантами на других.