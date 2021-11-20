Глава Пентагона Остин: США сохранят военное присутствие на Ближнем Востоке

Вашингтон, 20 ноября. Пентагон сохранит значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и может его нарастить в случае необходимости. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

По его словам, США в настоящее время обладают значительной военной силой в Ближневосточном регионе, которую Вашингтон рассматривает как средство поддержки американской дипломатии.

«Мы обладаем очень реальной силой. Мы можем и будем ее поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро», — сказал министр.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и страны НАТО продолжают укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что маневры стран НАТО в Черном море с применением стратегической авиации и боевого оружия являются серьезным вызовом для Москвы, передает «Царьград».