Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником

Мир должен знать масштаб военных преступлений, совершенных Киевом в Донбассе, поэтому каждое заявление в международные инстанции против правительств Яценюка, Порошенко и Зеленского очень важно, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он поддержал новый иск, который подали в международные инстанции граждане ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак.

Сложно сказать, сколько обращений с жалобами на военные преступления руководства Украины подано в международные суды гражданами народных республик Донбасса, отметил Пушилин. Этот процесс начался уже в 2014 году, однако до сих пор никакой внятной реакции со стороны международного сообщества не последовало.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Это были иски на действия Украины из-за гибели близких в результате обстрелов, в случае ранений, а также если было разрушено жилье. Позже начали подавать иски и в МУС. Сложно сказать, сколько всего подано таких исков, потому что помощь по их оформлению и отправке оказывали разные адвокаты и общественные организации. Думаю, что их несколько тысяч. В этом году по многим из них ЕСПЧ прислал запрос на дополнительную информацию, что говорит о том, что дела рассматриваются», — рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР признал, что сложно предсказать судьбу этих исков и остается лишь ждать реакции международных инстанций.

«Но подавать их точно нужно, чтобы мир знал масштаб военных преступлений Киева в Донбассе. За каждым таким заявлением — кровь, слезы, горе и поломанные судьбы», — подчеркнул Пушилин.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики постоянно обновляет доказательную базу по военным преступлениям Украины — на данный момент открыто более двух тысяч уголовных дел о преступлениях, совершенных ВСУ и нерегулярными вооруженными формированиями Украины.

«Киевские преступники не должны избежать наказания», — поставил акцент глава ДНР.

Ранее стало известно, что два жителя ДНР подготовили новый иск в международные инстанции с требованием привлечь к ответственности членов киевского руководства, виновных в геноциде на Донбассе. Заявления были направлены в том числе в Международный уголовный суд, Международный суд, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Совет безопасности ООН.