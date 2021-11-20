Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 12:08
12:05
Общество
Максимальный титр антител вырабатывается при вакцинации и тяжелом течении COVID-19
12:02
Экономика
Alibaba и ряд других компаний были оштрафованы китайским регулятором
12:01
Происшествия
Следователь полиции попала в реанимацию после ДТП в Нижнем Тагиле
12:00
Весь мир
Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
11:59
Общество
Журналисты узнали причину смерти актера Гаркалина
11:51
Общество
Актер Никулин поделился воспоминаниями о Гаркалине: «Он был душевным, добрым человеком»
11:49
Общество
Россия в следующем году может выпустить два миллиарда доз вакцины от COVID-19
11:47
Происшествия
Сотни тысяч долларов наличными выпали из инкассаторской машины в Калифорнии
11:45
Общество
Смерть Валерия Гаркалина потрясла Алену Хмельницкую
11:45
Украина
Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
Все новости

Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником

Весь мир
Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
Новостное агентство «Харьков».  /  Наталья Макеева

Мир должен знать масштаб военных преступлений, совершенных Киевом в Донбассе, поэтому каждое заявление в международные инстанции против правительств Яценюка, Порошенко и Зеленского очень важно, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он поддержал новый иск, который подали в международные инстанции граждане ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак.

Сложно сказать, сколько обращений с жалобами на военные преступления руководства Украины подано в международные суды гражданами народных республик Донбасса, отметил Пушилин. Этот процесс начался уже в 2014 году, однако до сих пор никакой внятной реакции со стороны международного сообщества не последовало.

Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Это были иски на действия Украины из-за гибели близких в результате обстрелов, в случае ранений, а также если было разрушено жилье. Позже начали подавать иски и в МУС. Сложно сказать, сколько всего подано таких исков, потому что помощь по их оформлению и отправке оказывали разные адвокаты и общественные организации. Думаю, что их несколько тысяч. В этом году по многим из них ЕСПЧ прислал запрос на дополнительную информацию, что говорит о том, что дела рассматриваются», — рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР признал, что сложно предсказать судьбу этих исков и остается лишь ждать реакции международных инстанций.

«Но подавать их точно нужно, чтобы мир знал масштаб военных преступлений Киева в Донбассе. За каждым таким заявлением — кровь, слезы, горе и поломанные судьбы», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
Народные новости / Дмитрий Астрахань

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики постоянно обновляет доказательную базу по военным преступлениям Украины — на данный момент открыто более двух тысяч уголовных дел о преступлениях, совершенных ВСУ и нерегулярными вооруженными формированиями Украины.

«Киевские преступники не должны избежать наказания», — поставил акцент глава ДНР.

Ранее стало известно, что два жителя ДНР подготовили новый иск в международные инстанции с требованием привлечь к ответственности членов киевского руководства, виновных в геноциде на Донбассе. Заявления были направлены в том числе в Международный уголовный суд, Международный суд, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Совет безопасности ООН.

Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
facebook.com / ВМСУ

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава ДНР поддержал иск с требованием признать Порошенко военным преступником
пушилин днр донбасс порошенко военные преступления
Комментировать