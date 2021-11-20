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«Этот день в истории». Что произошло 20 ноября, праздники, факты, люди

Общество

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В 1954 году Генассамблея ООН учредила этот праздник во имя достижения благополучия детей во всем мире. Чтобы интересы и права несовершеннолетних соблюдались юридически, в 1959 году была принята Декларацию прав ребенка.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают также те, кто заботится о здоровье малышей — педиатры. От их работы зависит будущее человечества, поэтому государство тщательно следит за должным уровнем образования медиков. Первое русское издание о педиатрии называлось «Педиятрика». Книга Степана Хотовицкого вышла в 1847 году.

Кроме того, 20 ноября мы чествуем работников транспорта: авиаторов, капитанов судов, железнодорожников и автомобилистов. 20 ноября 1809 года император Александр I учредил Управление водных и сухопутных коммуникаций. По транспортным артериям нашей страны ежегодно курсируют более 4 000 000 работников, которые перевозят людей и грузы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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