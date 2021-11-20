Представитель Крыма Абажер пообещал устроить теплый прием президенту Болгарии Радевe

Симферополь, 20 ноября. Президенту Болгарии Румену Радеву обязательно нужно посетить Крым. С таким предложением выступил глава болгарской национально-культурной автономии полуострова Иван Абажер.

Ранее Радев во время предвыборных дебатов заявил, что «в настоящий момент Крым российский».

«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием», — заявил Абажер в беседе с РИА Новости.

Он заверил, что крымчане будут рады визиту политика. Если он приедет, то положит основу крепким российско-болгарским отношениям.

Украинский МИД из-за слов Румена Радева о российском Крыме вызвал посла Болгарии. В Киеве надеются, что политик опровергнет заявление.