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Представитель Крыма Абажер пообещал устроить теплый прием президенту Болгарии Радевe

Политика
Представитель Крыма Абажер пообещал устроить теплый прием президенту Болгарии Радевe
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 20 ноября. Президенту Болгарии Румену Радеву обязательно нужно посетить Крым. С таким предложением выступил глава болгарской национально-культурной автономии полуострова Иван Абажер.

Ранее Радев во время предвыборных дебатов заявил, что «в настоящий момент Крым российский».

«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием», — заявил Абажер в беседе с РИА Новости.

Он заверил, что крымчане будут рады визиту политика. Если он приедет, то положит основу крепким российско-болгарским отношениям.

Украинский МИД из-за слов Румена Радева о российском Крыме вызвал посла Болгарии. В Киеве надеются, что политик опровергнет заявление.

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болгария крым радев
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