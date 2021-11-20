Кремлевский дворец отметит 60-летие праздничным концертом с участием звезд

Москва, 20 ноября. Государственный Кремлевский дворец проведет праздничный концерт в честь своего 60-летия 15 декабря. На мероприятии выступят многие российские звезды.

Анонс концерта появился на официальном сайте Кремлевского дворца. Посетителей мероприятия, которое пройдет в Большом зале, ждет целая вереница звезд. Поздравить площадку с юбилеем придут Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Николая Басков, Валерия, Наташа Королева, Дима Билан и многие другие.

«Вас ждет настоящая феерия праздника музыки», — говорится в описании мероприятия.

Помимо выступлений звезд, гостей вечера ждет историческая хроника со дня основания Кремлевского дворца и до нашего времени. Кроме того, зрители услышат популярных дикторов и телеведущих, например, Ангелину Вовк, Валдиса Пельша и Яну Чурикову.

Ранее стало известно об отмене традиционного новогоднего представления в Кремлевском дворце. Соответствующее решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.