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Путин поздравил работников сферы транспорта с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 10:05
Общество
Путин поздравил работников сферы транспорта с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 ноября. Люди, которые работают в транспортной сфере, вносят серьезный вклад в развитие экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил всех работников транспортной сферы с профессиональным праздником. По мнению президента, они вносят особый вклад в улучшение качества жизни людей.

Российский лидер отметил, что в отечественной транспортной отрасли трудятся специалисты высокой квалификации. Эти люди, по мнению Путина, досконально знают и любят свою профессию.

«За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер также указал на необходимость уделить внимание модернизации транспортной инфраструктуры. Путин считает важным повысить ее надежность и сделать перевозки более безопасными.

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции требует совместных усилий всего мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

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