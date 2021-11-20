Глава МИД Венгрии пристыдил Еврокомиссию за странную миграционную политику

Будапешт, 20 ноября. Европейская комиссия демонстрирует странную и постыдную политику по миграционному вопросу. Такое заявление озвучил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Как заметил глава МИД, Брюссель готов финансировать все, что повышает миграционное давление. При этом Европа не желает делать что-либо для защиты местного населения.

«Десятки тысяч людей стекаются на континент с юга, юго-востока и востока в результате политики Брюсселя», — сказал Сийярто во время выступления на региональной конференции по миграции в Боснии и Герцеговине.

Ранее мигранты, которые с 8 ноября пытались попасть в ЕС через Белоруссию, покинули погранпереход Брузги–Кузница. Людей доставили в логистический центр на территории республики.