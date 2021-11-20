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WSJ: разведслужбы США заподозрили Китай в тайном строительстве военного объекта в ОАЭ

Армия
WSJ: разведслужбы США заподозрили Китай в тайном строительстве военного объекта в ОАЭ
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 ноября. Разведывательные службы Соединенных Штатов считали, что Китай тайно возводил военный объект на территории порта вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, примерно год назад официальные лица США получили сведения о «подозрительной активности Китая» в порту Халифа, находящейся рядом со столицей Арабских Эмиратов. Весной 2021 года им удалось получить засекреченные снимки со спутника, сообщает WSJ.

По информации источников, после изучения снимков американцы пришли к выводу, что КНР занимается строительством некого военного объекта в гавани ОАЭ, тогда Белый дом предпринял дипломатические меры, чтобы убедить Арабские Эмираты прекратить работы.

Источники сообщают, что после встреч ОАЭ и США на официальном уровне строительство объекта было прекращено.

Ранее американская разведка опровергла информацию о разработке COVID-19 как биологического оружия. По информации США, Китай не знал о коронавирусе до распространения заболевания.

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