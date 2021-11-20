Российский нападающий Подколзин сделал первую голевую передачу в НХЛ

Ванкувер, 20 ноября. Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин сделал первую результативную передачу в НХЛ и помог своему клубу победить «Виннипег Джетс».

Хоккеисты «Ванкувера» минувшей ночью одержали победу над «Виннипегом», выиграв матч на стадионе «Роджерс-Арена» со счетом 3:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. У «Виннипега» отличились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. Первую результативную передачу в НХЛ сделал 21-летний российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин. Благодаря победе клуб из одноименного города прервал серию из пяти поражений подряд. «Виннипег» проиграл второй матч кряду.

Ранее российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ. Он набрал четыре очка по системе «гол+пас» и помог своему клубу переиграть «Даллас Старз».