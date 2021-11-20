Юрист Сивакова рассказала о мерах ЦБ по борьбе с обманом пенсионеров мошенниками

Москва, 20 ноября. Российские пенсионеры часто становятся мишенью для мошенников, однако Центробанк намерен пресечь обман пожилых россиян, получающих пенсию на банковскую карту. Об этом рассказала PRIMPRESS юрист Ирина Сивакова.

Она уточнила, что банковский регулятор вводит новые правила, которые должны стать руководством для действия. Во-первых, пожилым людям хотят ограничить дистанционную выдачу кредитов, а во-вторых — установить предельную сумму онлайн-переводов денежных средств. Кроме того, нововведения предусматривают назначение ассистента для пенсионера. Такой сотрудник должен будет следить за динамикой денежных средств на карте пожилого гражданина, передает «ФедералПресс».

Определить заранее, что человек, представившийся по телефону сотрудником банка, мошенник практически невозможно. Однако, как ранее рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, существует единственный способ узнать, кто говорит на другом конце провода.