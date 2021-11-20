Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям. И если Баку пытался подстегнуть начало процесса демаркации и делимитации границы, то Армения снова обнажила наличие внутренних противоречий в оборонном ведомстве.
Обострение обстановки и отставка министра обороны
После неудачной попытки ВС Армении улучшить свои позиции в районе озера Севлич, тенденция негативного развития обстановки продолжилась.
Подогрел реваншистский настрой армянской стороны случай под Шушей. Житель Нагорного Карабаха Норайр Мирзоян утром 13 ноября подъехал на такси к блокпосту и бросил гранату РГД-5 в военнослужащих азербайджанской армии, трое из которых получили ранения.
Другое значимое событие, которое подняло градус напряженности, произошло на границе Армении и Азербайджана.
По информации МО Армении, «14 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана попытались улучшить позиции на восточном направлении. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе».
"Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе. Ситуация остается напряженной.— David Galstyan (@Aeternum7) November 14, 2021
При посредничестве российской стороны идут переговоры для урегулирования ситуации. Пострадавших с арм. стороны нет".https://t.co/nnlFOqQ0Xl #Armenia #Azerbaijan
По всей видимости, именно тогда армянские войска потеряли контроль над двумя постами, которые попытаются отбить два дня спустя.
Ситуация явно была не рядовой, поэтому на следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение отправить в отставку министра обороны страны Аршака Карапетяна.
Вместо него премьер назначил Сурена Папикяна, вице-премьера и своего давнего соратника. По информации армянского издания «Жоговурд», Папикян назначен главой минобороны временно, чтобы провести кадровые чистки в ведомстве, где военные чиновники перекладывают на других ответственность за ту или иную работу, а также «стучат» друг на друга.
Больше всего кресло шатается под начальником Генерального штаба ВС Армении. Помимо неудач на фронте, генерал-лейтенант Артак Давтян также скоро может получить статус обвиняемого в деле коррупционного расследования в минобороны.
В этих условиях не удивительно, что ситуация продолжила накаляться. По сообщениям минобороны Азербайджана, уже с вечера 15 ноября с армянской стороны открывался огонь не только на проблемных участках фронта на границе с Кельбаджарским и Лачинским районом, но и на севере, в Тавушской области Армении.
Бой в районе горы Цицернакар
Локальный бой с применением артиллерии и бронетехники вспыхнул 16 ноября.
МО Азербайджана сообщило, что «примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».
Ситуация развернулась вокруг двух боевых постов около горы Цицернакар в Сюникской области.
Позже – в Сюникской области (Армения).— Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) November 16, 2021
Минобороны Армении сообщает о четырех раненых. Минобороны Азербайджана – о двоих. Есть погибшие. Данные по их количеству уточняются. Некоторые армянские военные попали в плен. pic.twitter.com/beIjIzKVeL
Издание «Айкакан жаманак» (принадлежит семье премьера Пашиняна) сообщает, что боестолкновение началось после того, как азербайджанские военные потребовали от ВС Армении покинуть два боевых поста в этом районе, но последние отказались.
Вероятно, инициаторами действительно стали подразделения ВС Армении, которые уже держали в боевой готовности дежурную артиллерийскую батарею. На официальном видео от МО Армении было видно, как артиллерия нанесла удар по азербайджанским резервам.
Пока весь мир наблюдает миграционный кризис на польско-белорусской границе, между Арменией и Азербайджаном снова разгорается война— Елена Третьякова (@tei781) November 16, 2021
МО Армении заявило о начале боев с армией Азербайджана на восточных участках границы, при этомазербайджанцы используют военную технику и артиллерию. pic.twitter.com/WHi3XOs2y3
Однако затем сыграла лучшая оснащенность и тактическое преимущество — через несколько часов ВС Азербайджана вернули посты и держат их под контролем до сих пор. Сомнений в том, кто выиграл бой, быть не может: у армянской стороны 6 погибших, 14 бойцов попали в плен, более 20 числятся пропавшими без вести.
Азербайджан признал гибель 7 военнослужащих, 10 получили ранения. По данным МО Армении, Азербайджан также потерял четыре бронетранспортера, один бронеавтомобиль Sandcat, и пять автомобильных средств (КамАЗ, Урал, УАЗ).
Примечательны сообщения в армянских СМИ, что якобы во время недавних боевых действий в Сюнике военнослужащим в звании выше майора не разрешалось подниматься на посты, в горячие точки боевых действий.
МО Армении эти слухи опровергает, но дыма без огня явно не бывает, особенно на фоне перестановок в министерстве.
В итоге достигнуть прекращения огня удалось только после вмешательства министра обороны РФ Сергея Шойгу, который лично провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении, а также президента России, переговорившего с Николом Пашиняном.
Что происходило дальше на границе
Следом, 17–18 ноября, обострение переместилось на северный участок фронта. По сообщению оборонного ведомства Азербайджана, 17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения ВС Армении обстреляли позиции на шести участках в Товузском районе.
Вполне возможно, что такая тактика была призвана отвлечь часть сил ВС Азербайджана от одного района обострения и вынудить растянуть резервы по широкому участку фронта.
Еще один обстрел в этом районе произошел 18 ноября.
По данным армянских СМИ, азербайджанские ВС углубились в Армению на 3,5 км в районе озера Севлич и контролируют 12 кв. км в этой области.
Сам же премьер-министр Армении утверждает, что «в результате агрессивных действий, начатых 12 мая, Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра суверенной территории Армении».
Последствия и политические решения
Эксперты считают, что в результате обострения Азербайджан провел «операцию принуждения к делимитации», то есть захотел напомнить Еревану о цене застоя в переговорах.
И так получилось, что уже 18 ноября Никол Пашинян в ходе заседания СНБО озвучил готовность начать работу по подготовительному этапу демаркации и делимитации в рамках предложений МО РФ, сделанных днем ранее и которые армянская сторона сочла приемлемыми.
Более того, перед парламентом премьер-министр Армении даже предложил Баку подписать мирный договор.
Предложения российской стороны привозил в Ереван лично заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который представил их в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
В особенности они включали механизм по недопущению вооруженных инцидентов между сторонами на армяно-азербайджанской границе — вне зоны ответственности российских миротворцев.
В свою очередь, глава оборонного ведомства Армении представил подробности боев, развернувшихся накануне, данные о пленных армянских военнослужащих, которых теперь снова придется вытаскивать Мурадову. При этом тело одного из погибших армянских военнослужащих он привез с собой.
Тем самым снова подтверждена актуальность размещения Российского миротворческого контингента в регионе.
По словам президента России Владимира Путина, «события на границе Армении и Азербайджана говорят о том, что ситуация в регионе не успокоилась».
«Сейчас возрастает роль российской дипломатии в урегулировании ситуации между странами. А недавние перестрелки показали востребованность миротворческого контингента», — считает российский президент.
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