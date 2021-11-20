Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям. И если Баку пытался подстегнуть начало процесса демаркации и делимитации границы, то Армения снова обнажила наличие внутренних противоречий в оборонном ведомстве.

Обострение обстановки и отставка министра обороны

После неудачной попытки ВС Армении улучшить свои позиции в районе озера Севлич, тенденция негативного развития обстановки продолжилась.

Подогрел реваншистский настрой армянской стороны случай под Шушей. Житель Нагорного Карабаха Норайр Мирзоян утром 13 ноября подъехал на такси к блокпосту и бросил гранату РГД-5 в военнослужащих азербайджанской армии, трое из которых получили ранения.

Другое значимое событие, которое подняло градус напряженности, произошло на границе Армении и Азербайджана.

По информации МО Армении, «14 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана попытались улучшить позиции на восточном направлении. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе».

"Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе. Ситуация остается напряженной.



При посредничестве российской стороны идут переговоры для урегулирования ситуации. Пострадавших с арм. стороны нет".https://t.co/nnlFOqQ0Xl #Armenia #Azerbaijan — David Galstyan (@Aeternum7) November 14, 2021

По всей видимости, именно тогда армянские войска потеряли контроль над двумя постами, которые попытаются отбить два дня спустя.

Ситуация явно была не рядовой, поэтому на следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение отправить в отставку министра обороны страны Аршака Карапетяна.

Вместо него премьер назначил Сурена Папикяна, вице-премьера и своего давнего соратника. По информации армянского издания «Жоговурд», Папикян назначен главой минобороны временно, чтобы провести кадровые чистки в ведомстве, где военные чиновники перекладывают на других ответственность за ту или иную работу, а также «стучат» друг на друга.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետEngՀայРусFra

Больше всего кресло шатается под начальником Генерального штаба ВС Армении. Помимо неудач на фронте, генерал-лейтенант Артак Давтян также скоро может получить статус обвиняемого в деле коррупционного расследования в минобороны.

В этих условиях не удивительно, что ситуация продолжила накаляться. По сообщениям минобороны Азербайджана, уже с вечера 15 ноября с армянской стороны открывался огонь не только на проблемных участках фронта на границе с Кельбаджарским и Лачинским районом, но и на севере, в Тавушской области Армении.

Федеральное агентство новостей /

Бой в районе горы Цицернакар

Локальный бой с применением артиллерии и бронетехники вспыхнул 16 ноября.

МО Азербайджана сообщило, что «примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».

Ситуация развернулась вокруг двух боевых постов около горы Цицернакар в Сюникской области.

Позже – в Сюникской области (Армения).

Минобороны Армении сообщает о четырех раненых. Минобороны Азербайджана – о двоих. Есть погибшие. Данные по их количеству уточняются. Некоторые армянские военные попали в плен. pic.twitter.com/beIjIzKVeL — Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) November 16, 2021

Издание «Айкакан жаманак» (принадлежит семье премьера Пашиняна) сообщает, что боестолкновение началось после того, как азербайджанские военные потребовали от ВС Армении покинуть два боевых поста в этом районе, но последние отказались.

Вероятно, инициаторами действительно стали подразделения ВС Армении, которые уже держали в боевой готовности дежурную артиллерийскую батарею. На официальном видео от МО Армении было видно, как артиллерия нанесла удар по азербайджанским резервам.

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МО Армении заявило о начале боев с армией Азербайджана на восточных участках границы, при этомазербайджанцы используют военную технику и артиллерию. pic.twitter.com/WHi3XOs2y3 — Елена Третьякова (@tei781) November 16, 2021

Однако затем сыграла лучшая оснащенность и тактическое преимущество — через несколько часов ВС Азербайджана вернули посты и держат их под контролем до сих пор. Сомнений в том, кто выиграл бой, быть не может: у армянской стороны 6 погибших, 14 бойцов попали в плен, более 20 числятся пропавшими без вести.

Азербайджан признал гибель 7 военнослужащих, 10 получили ранения. По данным МО Армении, Азербайджан также потерял четыре бронетранспортера, один бронеавтомобиль Sandcat, и пять автомобильных средств (КамАЗ, Урал, УАЗ).

Примечательны сообщения в армянских СМИ, что якобы во время недавних боевых действий в Сюнике военнослужащим в звании выше майора не разрешалось подниматься на посты, в горячие точки боевых действий.

МО Армении эти слухи опровергает, но дыма без огня явно не бывает, особенно на фоне перестановок в министерстве.

В итоге достигнуть прекращения огня удалось только после вмешательства министра обороны РФ Сергея Шойгу, который лично провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении, а также президента России, переговорившего с Николом Пашиняном.

Что происходило дальше на границе

Следом, 17–18 ноября, обострение переместилось на северный участок фронта. По сообщению оборонного ведомства Азербайджана, 17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения ВС Армении обстреляли позиции на шести участках в Товузском районе.

Вполне возможно, что такая тактика была призвана отвлечь часть сил ВС Азербайджана от одного района обострения и вынудить растянуть резервы по широкому участку фронта.

Еще один обстрел в этом районе произошел 18 ноября.

Global Look Press / Sadak Souici / Piero Tenagli

По данным армянских СМИ, азербайджанские ВС углубились в Армению на 3,5 км в районе озера Севлич и контролируют 12 кв. км в этой области.

Сам же премьер-министр Армении утверждает, что «в результате агрессивных действий, начатых 12 мая, Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра суверенной территории Армении».

Последствия и политические решения

Эксперты считают, что в результате обострения Азербайджан провел «операцию принуждения к делимитации», то есть захотел напомнить Еревану о цене застоя в переговорах.

И так получилось, что уже 18 ноября Никол Пашинян в ходе заседания СНБО озвучил готовность начать работу по подготовительному этапу демаркации и делимитации в рамках предложений МО РФ, сделанных днем ранее и которые армянская сторона сочла приемлемыми.

Более того, перед парламентом премьер-министр Армении даже предложил Баку подписать мирный договор.

Предложения российской стороны привозил в Ереван лично заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который представил их в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետEngՀայРусFra

В особенности они включали механизм по недопущению вооруженных инцидентов между сторонами на армяно-азербайджанской границе — вне зоны ответственности российских миротворцев.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Армении представил подробности боев, развернувшихся накануне, данные о пленных армянских военнослужащих, которых теперь снова придется вытаскивать Мурадову. При этом тело одного из погибших армянских военнослужащих он привез с собой.

Тем самым снова подтверждена актуальность размещения Российского миротворческого контингента в регионе.

Федеральное агентство новостей /

По словам президента России Владимира Путина, «события на границе Армении и Азербайджана говорят о том, что ситуация в регионе не успокоилась».

«Сейчас возрастает роль российской дипломатии в урегулировании ситуации между странами. А недавние перестрелки показали востребованность миротворческого контингента», — считает российский президент.

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