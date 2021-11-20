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Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

Весь мир
Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
Федеральное агентство новостей  / 

На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям. И если Баку пытался подстегнуть начало процесса демаркации и делимитации границы, то Армения снова обнажила наличие внутренних противоречий в оборонном ведомстве.

Обострение обстановки и отставка министра обороны

После неудачной попытки ВС Армении улучшить свои позиции в районе озера Севлич, тенденция негативного развития обстановки продолжилась.

Подогрел реваншистский настрой армянской стороны случай под Шушей. Житель Нагорного Карабаха Норайр Мирзоян утром 13 ноября подъехал на такси к блокпосту и бросил гранату РГД-5 в военнослужащих азербайджанской армии, трое из которых получили ранения.

Другое значимое событие, которое подняло градус напряженности, произошло на границе Армении и Азербайджана.

По информации МО Армении, «14 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана попытались улучшить позиции на восточном направлении. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки продвинуться и расположились в этом районе».

По всей видимости, именно тогда армянские войска потеряли контроль над двумя постами, которые попытаются отбить два дня спустя.

Ситуация явно была не рядовой, поэтому на следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение отправить в отставку министра обороны страны Аршака Карапетяна.

Вместо него премьер назначил Сурена Папикяна, вице-премьера и своего давнего соратника. По информации армянского издания «Жоговурд», Папикян назначен главой минобороны временно, чтобы провести кадровые чистки в ведомстве, где военные чиновники перекладывают на других ответственность за ту или иную работу, а также «стучат» друг на друга.

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետEngՀայРусFra

Больше всего кресло шатается под начальником Генерального штаба ВС Армении. Помимо неудач на фронте, генерал-лейтенант Артак Давтян также скоро может получить статус обвиняемого в деле коррупционного расследования в минобороны.

В этих условиях не удивительно, что ситуация продолжила накаляться. По сообщениям минобороны Азербайджана, уже с вечера 15 ноября с армянской стороны открывался огонь не только на проблемных участках фронта на границе с Кельбаджарским и Лачинским районом, но и на севере, в Тавушской области Армении.

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
Федеральное агентство новостей /

Бой в районе горы Цицернакар

Локальный бой с применением артиллерии и бронетехники вспыхнул 16 ноября.

МО Азербайджана сообщило, что «примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства».

Ситуация развернулась вокруг двух боевых постов около горы Цицернакар в Сюникской области.

Издание «Айкакан жаманак» (принадлежит семье премьера Пашиняна) сообщает, что боестолкновение началось после того, как азербайджанские военные потребовали от ВС Армении покинуть два боевых поста в этом районе, но последние отказались.

Вероятно, инициаторами действительно стали подразделения ВС Армении, которые уже держали в боевой готовности дежурную артиллерийскую батарею. На официальном видео от МО Армении было видно, как артиллерия нанесла удар по азербайджанским резервам.

Однако затем сыграла лучшая оснащенность и тактическое преимущество — через несколько часов ВС Азербайджана вернули посты и держат их под контролем до сих пор. Сомнений в том, кто выиграл бой, быть не может: у армянской стороны 6 погибших, 14 бойцов попали в плен, более 20 числятся пропавшими без вести.

Азербайджан признал гибель 7 военнослужащих, 10 получили ранения. По данным МО Армении, Азербайджан также потерял четыре бронетранспортера, один бронеавтомобиль Sandcat, и пять автомобильных средств (КамАЗ, Урал, УАЗ).

Примечательны сообщения в армянских СМИ, что якобы во время недавних боевых действий в Сюнике военнослужащим в звании выше майора не разрешалось подниматься на посты, в горячие точки боевых действий.

МО Армении эти слухи опровергает, но дыма без огня явно не бывает, особенно на фоне перестановок в министерстве.

В итоге достигнуть прекращения огня удалось только после вмешательства министра обороны РФ Сергея Шойгу, который лично провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении, а также президента России, переговорившего с Николом Пашиняном.

Что происходило дальше на границе

Следом, 17–18 ноября, обострение переместилось на северный участок фронта. По сообщению оборонного ведомства Азербайджана, 17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения ВС Армении обстреляли позиции на шести участках в Товузском районе.

Вполне возможно, что такая тактика была призвана отвлечь часть сил ВС Азербайджана от одного района обострения и вынудить растянуть резервы по широкому участку фронта.

Еще один обстрел в этом районе произошел 18 ноября.

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
Global Look Press / Sadak Souici / Piero Tenagli

По данным армянских СМИ, азербайджанские ВС углубились в Армению на 3,5 км в районе озера Севлич и контролируют 12 кв. км в этой области.

Сам же премьер-министр Армении утверждает, что «в результате агрессивных действий, начатых 12 мая, Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра суверенной территории Армении».

Последствия и политические решения

Эксперты считают, что в результате обострения Азербайджан провел «операцию принуждения к делимитации», то есть захотел напомнить Еревану о цене застоя в переговорах.

И так получилось, что уже 18 ноября Никол Пашинян в ходе заседания СНБО озвучил готовность начать работу по подготовительному этапу демаркации и делимитации в рамках предложений МО РФ, сделанных днем ранее и которые армянская сторона сочла приемлемыми.

Более того, перед парламентом премьер-министр Армении даже предложил Баку подписать мирный договор.

Предложения российской стороны привозил в Ереван лично заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который представил их в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետEngՀայРусFra

В особенности они включали механизм по недопущению вооруженных инцидентов между сторонами на армяно-азербайджанской границе — вне зоны ответственности российских миротворцев.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Армении представил подробности боев, развернувшихся накануне, данные о пленных армянских военнослужащих, которых теперь снова придется вытаскивать Мурадову. При этом тело одного из погибших армянских военнослужащих он привез с собой.

Тем самым снова подтверждена актуальность размещения Российского миротворческого контингента в регионе.

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном
Федеральное агентство новостей /

По словам президента России Владимира Путина, «события на границе Армении и Азербайджана говорят о том, что ситуация в регионе не успокоилась».

«Сейчас возрастает роль российской дипломатии в урегулировании ситуации между странами. А недавние перестрелки показали востребованность миротворческого контингента», — считает российский президент.

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