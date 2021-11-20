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Россияне раскупили новогодние туры в Турцию и Египет

Общество
Россияне раскупили новогодние туры в Турцию и Египет
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Клычкова

Москва, 20 ноября. Жители России планируют провести новогодние праздники за пределами страны. Такое заявление сделали туроператоры.

Россияне скупили почти все туры на популярные в Новый год курорты, несмотря на то, что цены на них выросли. Это подтверждает тот факт, что некоторые отели Египта и Турции уже объявили так называемый стоп-сейл.

«По части регулярных новогодних рейсов у многих перевозчиков мест уже нет. Места на чартерных рейсах пока есть, но их уже совсем немного, часть отелей Египта и Турции уже выставила стоп-сейл», — приводит ТАСС сообщение «Интуриста».

Представители компании Anex Tour, в свою очередь, добавили, что у них почти не осталось мест на рейсы из Москвы в Египет в период с 29 декабря по 1 января.

По данным опрошенных туроператоров, курорты Египта, Турции, ОАЭ, Доминиканы, Кубы и Мексики пользуются особой популярностью у россиян. Среди внутренних направлений туризма жители страны отдают предпочтение Сочи, Петербургу, Крыму, Казани и Великому Устюгу.

Жители и гости Москвы могут отправить письма главному зимнему волшебнику и рассказать о своих мечтах, пожеланиях и планах. В 39 парках российской столицы открылась почта Деда Мороза. Она будет действовать до 21 января.

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