Noize MC представил первые 10 треков из нового альбома «Выход в город»

Москва, 20 ноября. Известный российский музыкант Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, представил на цифровых площадках десять композиций из нового альбома «Выход в город».

Песни, которых всего будет 20, объединены жизнеутверждающей концепцией, она складывается в одну большую историю. Идея заглавного трека «Выход в город» появилась, когда артист вместе с детьми выходил из метро «Октябьская» в Москве. Он обратил внимание на бетонные соты, в которых живут голуби.

Съемки клипа проходили в петербургском метро. По сюжету, люди с головами птиц ездят в поездах, читают газеты и поднимаются на эскалаторах. Герой Ивана Алексеева — человек в белом халате просит их посмотреть вверх, подумать о небе и снова начать летать.

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