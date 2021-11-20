Гендиректор ВПК Красовицкий: бронемашина «Бумеранг» получит детали по технологии 3D-печати

Москва, 20 ноября. Наиболее сложные детали российской бронированной машины «Бумеранг» будут изготовлены на 3D-принтерах, заявил генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

Благодаря использованию технологий 3D-печати в производстве колесных бронемашин данного типа удастся сократить время выпуска «Бумерангов» и оптимизировать финансовые расходы, объяснил Красовицкий в интервью ТАСС.

«Совсем недавно для опытного производства в ООО «Военно-инженерный центр» (входит в ВПК) было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы «Бумеранг» с использованием промышленного 3D-принтера», — рассказал собеседник агентства.

Красовицкий подчеркнул, что при выпуске бронемашин «Бумеранг» будут использованы специальные пластики с высокой надежностью и гарантированным качеством 3D-изделий.

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