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Певица МакSим впервые появилась на сцене после тяжелой болезни

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 09:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые появилась на сцене после тяжелой болезни
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 20 ноября. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) впервые вышла на сцену после тяжелых испытаний, которые ей пришлось перенести минувшим летом. Пережившая кому исполнительница предстала перед посетителями концерта, устроенного в честь дня рождения канала Муз-ТВ.

Празднование 25-летия телеканала прошло в государственном Кремлевском дворце 19 ноября. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» появилась на одной из самых известных сцен страны, чтобы получить специальную награду «Звезда Муз-ТВ». МакSим поделилась кадрами с мероприятия в Instagram Stories.

Певица вышла на сцену в корсетном платье в пол, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Образ артистки дополнило элегантное колье. Максимова пока не была готова петь на сцене после тяжелой болезни, но выразила надежду, что ей удастся выступить перед поклонниками в следующем году.

«Помню свое первое выступление на премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду «Рингтон года», а мне хотелось получить все, и на следующий год я получила сразу три «тарелки». Это было настолько приятно!» — поделилась эмоциями знаменитость.

Певица МакSим впервые появилась на сцене после тяжелой болезни
Pr Scr instagram.com / @maksimartist

Звезда поп-сцены обратилась к Муз-ТВ с благодарностью. Она выразила телеканалу признательность за то, что он дарит легкую музыкальную атмосферу.

Напомним, минувшим летом МакSим попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких и провела в коме почти два месяца. Певица все еще до конца не восстановилась после серьезной болезни.

После выздоровления исполнительница радует поклонников публикациями в Instagram. Например, недавно она показала милое видео с далматинцем.

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певица макsим МУЗ-ТВ
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