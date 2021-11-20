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Волонтеры собрали более 800 кг корма для бездомных животных в Пензе

Общество
Волонтеры собрали более 800 кг корма для бездомных животных в Пензе
pixabay.com  /  PD

Пенза, 20 ноября. В Пензенской области представителям регионального отделения Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) удалось собрать свыше 800 килограммов корма для бездомных животных. Об этом рассказали на сайте общественного движения.

По данным сообщения, собрать такое количество корма во многом удалось благодаря учебным заведениям города и области. Питание для животных отвезли в приюты, один из которых находится в селе Ленино Пензенского района.

«Животные, находящиеся в приютах, брошены, преданы своими хозяевами или просто родились на улице. Они действительно нуждаются. Особенно сейчас, когда люди начинают заботиться в первую очередь о себе и забывают о тех, кто сам себе помочь не может», — отметил эксперт Народного фронта Никита Светкин.

Координатор Молодежки в ОНФ по региону добавил, что собранного корма надолго не хватит, поэтому общественники намерены сделать такую акцию систематической.

Правительство Москвы приступило к работе над созданием единой цифровой базы. В нее войдут бездомные животные, находящиеся на попечении приютов.

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