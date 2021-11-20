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Глава НПО «Сплав» Смирнов: госиспытания снаряда для ТОС-2 завершатся до конца 2021 года

Армия
Глава НПО «Сплав» Смирнов: госиспытания снаряда для ТОС-2 завершатся до конца 2021 года
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 20 ноября. Госиспытания нового дальнобойного снаряда для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» завершатся до конца года. Об этом сообщил гендиректор НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» Александр Смирнов.

Стоит отметить, что ТОС-2 «Тосочка» является улучшенной версией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Она выполнена на базе внедорожного автомобиля «Урал» и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов, передает ТАСС.Генеральный директор НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов сообщил, что государственные испытания снаряда для ТОС-2 должны завершиться до конца текущего года.

«Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в России на предприятии НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» могут разработать десантируемый вариант 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для подразделений ВДВ.

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смирнов огнеметная система НПО СПЛАВ тос-2
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