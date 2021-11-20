Ростех: покупкой Су-75 Cheсkmate заинтересовались страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва, 20 ноября. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в покупке у России легкого тактического истребителя Су-75 Cheсkmate. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). О высоком интересе к российским разработкам заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, рассказывая прессе об итогах выставки Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

«Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире», — уточнил Михеев в беседе с РИА Новости.

МиГ-35 отправится на экспорт сразу в двух вариантах: двухместном и одноместном. Представленный в 2021 году Cheсkmate уже вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит совершить первый полет в 2023 году. Весной 2021 года разработчики показали на авиасалоне МАКС-2021 образец будущего истребителя.

Ранее российский концерн «Алмаз Антей» сообщил, что продемонстрированными на выставке в Дубае системами орнитологического наблюдения и борьбы с беспилотниками ROSC-1 заинтересовались страны Ближнего Востока.