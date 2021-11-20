Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 10:38
10:37
Армия
Глава Пентагона Остин причислил Иран к «главным угрозам» для Ближнего Востока
10:34
Общество
Княгиня Монако Шарлен уехала в неизвестном направлении
10:34
Общество
Сооснователь сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак умер в 90 лет
10:32
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин умер от коронавируса
10:32
Общество
Нутрициолог Маркова составила список продуктов, которыми можно заменить БАДы
10:31
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 20 ноября, праздники, факты, люди
10:27
Политика
Подполковник Марочко указал на поддержку Киева со стороны мирового сообщества
10:24
Происшествия
Упавший из окна четырехлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в Ленобласти
10:23
Общество
Эндокринолог Жиляев заявил, что красное мясо и колбаса повышают риск развития депрессии
10:20
Происшествия
Восьмилетняя девочка погибла в ДТП с бензовозом под Воронежем
Все новости

Ростех: покупкой Су-75 Cheсkmate заинтересовались страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Армия
Ростех: покупкой Су-75 Cheсkmate заинтересовались страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Global Look Press  /  UAC/via Globallookpress.com

Москва, 20 ноября. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в покупке у России легкого тактического истребителя Су-75 Cheсkmate. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). О высоком интересе к российским разработкам заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, рассказывая прессе об итогах выставки Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

«Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире», — уточнил Михеев в беседе с РИА Новости.

МиГ-35 отправится на экспорт сразу в двух вариантах: двухместном и одноместном. Представленный в 2021 году Cheсkmate уже вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит совершить первый полет в 2023 году. Весной 2021 года разработчики показали на авиасалоне МАКС-2021 образец будущего истребителя.

Ранее российский концерн «Алмаз Антей» сообщил, что продемонстрированными на выставке в Дубае системами орнитологического наблюдения и борьбы с беспилотниками ROSC-1 заинтересовались страны Ближнего Востока.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Ростех: покупкой Су-75 Cheсkmate заинтересовались страны Азиатско-Тихоокеанского региона
ростех миг-35 checkmate
Комментировать