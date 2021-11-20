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Украина
Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
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Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд

Украина
Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько


В Киеве горожане провели акцию у мэрии против повышения стоимости проезда до 20 гривен. Они считают, что эта цена не по карману большинству граждан. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Митинг возле Киевской горадминистрации начался в рабочий день около полудня. Только этим можно объяснить, что участие в нем приняли всего около полусотни человек. На самом деле число украинцев, возмущенных грядущим повышением цен, исчисляется десятками тысяч. С начала нулевых и до 2014 года проезд во всех видах транспорта в стране был 1,5 гривны, в 2015-м стоимость подняли до 5 гривен (13 рублей), а в 2018-м — до нынешних 8 (22 рубля).

Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Транспорт — для людей, а не для прибылей», «Нет» «рыночно-обоснованному» ограблению!», «Нет» билету за 20! Хватит издеваться!», «Осторожно, цены повышаются» и т. д. Активисты скандировали «Билет за 20 — удар по людям труда!» и требовали от властей публичного отчета о работе общественного транспорта. Протестующие считают, что поднятие цен до 20 гривен (55 рублей) за проезд — это фактическое ограничение доступа к транспорту для десятков тысяч киевлян, в первую очередь для пенсионеров и бюджетников. Также они уверены, что увеличатся и проездные тарифы у частных перевозчиков.

Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
facebook.com / Кличко - мер

Один из манифестантов сообщил киевским СМИ:

«Нам постоянно твердят, что в Европе транспорт стоит намного дороже, чем у нас. Я долгое время жил в Польше. Так вот, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное число поездок, он стоит 110 злотых — 710 гривен (две тысячи рублей. — Прим. ФАН). Если пересчитать на две поездки в день, то получится меньше 12 гривен за поездку, — заявил Богдан, участник акции. — В Киеве проездного на все виды транспорта вообще нет. Например, месячный на автобус и метро стоит 860 гривен (2300 рублей. — Прим. ФАН), а единый на метро, городские электрички, трамваи — уже 1070 гривен (2700 рублей. — Прим.ФАН). Это сейчас, до подорожания. Значит, уже скоро у нас проезд будет намного дороже, чем в Европе. При этом нам все равно придется отдельно оплачивать маршрутки. Думаю, это может реально вывести людей из себя, они уже устали платить за все втридорога».

Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Повышение стоимости проезда — сильный удар и по карману киевлян, и по рейтингу мэра Киева Виталия Кличко. Да и по всей украинской власти, включая президента Владимира Зеленского.

«Думаю, что ценник на проезд еще могут и не повысить до 20 гривен, — поделился мнением с журналистами другой активист. — Пойдет волна возмущения горожан, и власти «титаническими усилиями» удержат тариф в пределах 15 гривен, еще на этом и попиарятся. Но нам всем хотелось бы услышать реальный отчет о работе коммунальных транспортных предприятий, увидеть структуру тарифа. Думаю, горожане узнали бы очень много нового. Например, почему сегодня топ-менеджеры транспортных предприятий входят едва ли не в бизнес-элиту, а сами предприятия убыточны».

Еще один вопрос, которым задаются киевляне, — кто будет ездить в транспорте за 20 гривен? Автобусы и троллейбусы в городе сейчас полупустые из-за карантинных ограничений (в Киеве в транспорт пускают только по ковид-сертификатам или ПЦР-тестам), а с повышением цен будет только хуже.

Эксперты уже рассчитали, что при нововведении стоимость поездки на работу и обратно в течение месяца обойдется горожанину в 850 гривен (2300 рублей), а в случае, если ему нужна хотя бы одна пересадка — в два раза больше, 1700 гривен (4600 рублей). Также специалисты посчитали, во сколько обойдется проезд по новым тарифам семье из двух работающих взрослых и ребенка-студента: в случае, если семья живет у метро, ей придется тратить в месяц на проезд 2000 гривен (5500 рублей).

Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд
wikipedia.org / Antares 610/CC BY 3.0

Если та же семья живет в отдаленном районе, откуда до метро нужно ехать на автобусе, то на транспорт уже уйдет минимум 4000 гривен (11 тысяч рублей). Если же пересадок больше или нужно перемещаться по Киеву в течение дня, то стоимость проезда станет просто астрономической. По данным СМИ, сегодня в украинской столице хорошей считается зарплата в 13–15 тысяч гривен (36–42 тысячи рублей). 

Напомним, о планах повысить тарифы с 1 января 2022 года сообщили в Киевской горадминистрации в середине недели. Первый заместитель мэра Николай Поворозник пояснил, почему поднимают цену:

«В последний раз цены на проезд поднимали в 2018-м, но за три года перевозить пассажиров стало намного дороже. Так, на 74% увеличилась минимальная зарплата, на 54% — средняя по Киеву. При этом тариф на электроэнергию подорожал на 84%, а дизельное топливо — на 22%. По нашим расчетам, реальная стоимость разовой поездки в наземном транспорте сейчас составляет 22,3 гривны, в метро — 22 гривны. Но мы намерены поднять цены только до 20 гривен».

По одной из версий СМИ, повышение стоимости проезда было одним из условий кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), о котором договаривался Киев. До 30 ноября в городе пройдут общественные обсуждения в формате электронных консультаций, после них и будут утверждены новые тарифы. На ситуацию может повлиять усилившаяся вражда между мэром Кличко и президентом Зеленским. Глава страны может заблокировать повышение цен и набрать очки в глазах граждан. О таком варианте уже заявила Государственная регуляторная служба Украины.

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