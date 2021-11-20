Киевляне вышли на акцию против двукратного повышения цен на проезд



В Киеве горожане провели акцию у мэрии против повышения стоимости проезда до 20 гривен. Они считают, что эта цена не по карману большинству граждан. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Митинг возле Киевской горадминистрации начался в рабочий день около полудня. Только этим можно объяснить, что участие в нем приняли всего около полусотни человек. На самом деле число украинцев, возмущенных грядущим повышением цен, исчисляется десятками тысяч. С начала нулевых и до 2014 года проезд во всех видах транспорта в стране был 1,5 гривны, в 2015-м стоимость подняли до 5 гривен (13 рублей), а в 2018-м — до нынешних 8 (22 рубля).

Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Транспорт — для людей, а не для прибылей», «Нет» «рыночно-обоснованному» ограблению!», «Нет» билету за 20! Хватит издеваться!», «Осторожно, цены повышаются» и т. д. Активисты скандировали «Билет за 20 — удар по людям труда!» и требовали от властей публичного отчета о работе общественного транспорта. Протестующие считают, что поднятие цен до 20 гривен (55 рублей) за проезд — это фактическое ограничение доступа к транспорту для десятков тысяч киевлян, в первую очередь для пенсионеров и бюджетников. Также они уверены, что увеличатся и проездные тарифы у частных перевозчиков.

facebook.com / Кличко - мер

Один из манифестантов сообщил киевским СМИ:

«Нам постоянно твердят, что в Европе транспорт стоит намного дороже, чем у нас. Я долгое время жил в Польше. Так вот, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное число поездок, он стоит 110 злотых — 710 гривен (две тысячи рублей. — Прим. ФАН). Если пересчитать на две поездки в день, то получится меньше 12 гривен за поездку, — заявил Богдан, участник акции. — В Киеве проездного на все виды транспорта вообще нет. Например, месячный на автобус и метро стоит 860 гривен (2300 рублей. — Прим. ФАН), а единый на метро, городские электрички, трамваи — уже 1070 гривен (2700 рублей. — Прим.ФАН). Это сейчас, до подорожания. Значит, уже скоро у нас проезд будет намного дороже, чем в Европе. При этом нам все равно придется отдельно оплачивать маршрутки. Думаю, это может реально вывести людей из себя, они уже устали платить за все втридорога».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Повышение стоимости проезда — сильный удар и по карману киевлян, и по рейтингу мэра Киева Виталия Кличко. Да и по всей украинской власти, включая президента Владимира Зеленского.

«Думаю, что ценник на проезд еще могут и не повысить до 20 гривен, — поделился мнением с журналистами другой активист. — Пойдет волна возмущения горожан, и власти «титаническими усилиями» удержат тариф в пределах 15 гривен, еще на этом и попиарятся. Но нам всем хотелось бы услышать реальный отчет о работе коммунальных транспортных предприятий, увидеть структуру тарифа. Думаю, горожане узнали бы очень много нового. Например, почему сегодня топ-менеджеры транспортных предприятий входят едва ли не в бизнес-элиту, а сами предприятия убыточны».

Еще один вопрос, которым задаются киевляне, — кто будет ездить в транспорте за 20 гривен? Автобусы и троллейбусы в городе сейчас полупустые из-за карантинных ограничений (в Киеве в транспорт пускают только по ковид-сертификатам или ПЦР-тестам), а с повышением цен будет только хуже.

Эксперты уже рассчитали, что при нововведении стоимость поездки на работу и обратно в течение месяца обойдется горожанину в 850 гривен (2300 рублей), а в случае, если ему нужна хотя бы одна пересадка — в два раза больше, 1700 гривен (4600 рублей). Также специалисты посчитали, во сколько обойдется проезд по новым тарифам семье из двух работающих взрослых и ребенка-студента: в случае, если семья живет у метро, ей придется тратить в месяц на проезд 2000 гривен (5500 рублей).

wikipedia.org / Antares 610/CC BY 3.0

Если та же семья живет в отдаленном районе, откуда до метро нужно ехать на автобусе, то на транспорт уже уйдет минимум 4000 гривен (11 тысяч рублей). Если же пересадок больше или нужно перемещаться по Киеву в течение дня, то стоимость проезда станет просто астрономической. По данным СМИ, сегодня в украинской столице хорошей считается зарплата в 13–15 тысяч гривен (36–42 тысячи рублей).

Напомним, о планах повысить тарифы с 1 января 2022 года сообщили в Киевской горадминистрации в середине недели. Первый заместитель мэра Николай Поворозник пояснил, почему поднимают цену:

«В последний раз цены на проезд поднимали в 2018-м, но за три года перевозить пассажиров стало намного дороже. Так, на 74% увеличилась минимальная зарплата, на 54% — средняя по Киеву. При этом тариф на электроэнергию подорожал на 84%, а дизельное топливо — на 22%. По нашим расчетам, реальная стоимость разовой поездки в наземном транспорте сейчас составляет 22,3 гривны, в метро — 22 гривны. Но мы намерены поднять цены только до 20 гривен».

По одной из версий СМИ, повышение стоимости проезда было одним из условий кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), о котором договаривался Киев. До 30 ноября в городе пройдут общественные обсуждения в формате электронных консультаций, после них и будут утверждены новые тарифы. На ситуацию может повлиять усилившаяся вражда между мэром Кличко и президентом Зеленским. Глава страны может заблокировать повышение цен и набрать очки в глазах граждан. О таком варианте уже заявила Государственная регуляторная служба Украины.