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Средний размер ипотеки вырос в России за год на 18%

Экономика
Средний размер ипотеки вырос в России за год на 18%
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Средняя сумма ипотечного кредита в России выросла за год на 18% и по итогам октября достигла 3,035 млн рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

За последний месяц размер ипотеки в среднем увеличился на 42,5 тысячи рублей. Наиболее значительно кредиты подорожали в Санкт-Петербурге, где стоимость ипотеки выросла почти на 1 млн рублей и достигает 4,44 млн, Краснодарском крае (на 925 тысяч) и Москве (на 825 тысяч). Наименьший рост при этом наблюдается в Свердловской области (на 274 тысяч рублей), Удмуртии (на 261 тысячу) и в Пермском крае (на 257 тысяч).

Российские банки вслед за повышением ключевой ставки ЦБ в октябре начали увеличивать проценты по ипотечным кредитам. На сегодняшний день ставки банков уже превысили допандемийный уровень. Аналитики предполагают, что к концу года средняя ставка по ипотеке может достичь 10%.

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ипотека кредиты жилье
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