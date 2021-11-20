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Свыше половины россиян планируют купить жилье в ипотеку

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 09:28
Экономика
Свыше половины россиян планируют купить жилье в ипотеку
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 ноября. Более половины (52%) россиян намерены взять ипотеку, порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

При этом 17% респондентов вовсе не рассматривают ипотеку. Свой взгляд они объяснили низким доходом, наличием займов и высокими ценами на недвижимость.

Около 32% россиян рассчитывают оформить ипотечный кредит в размере 3-5 млн рублей, а еще 31% опрошенных — в 5-10 млн рублей. Более 10 млн рублей кредитных средств на покупку жилплощади планируют получить 21% россиян, сумму в пределах 3 млн рублей — всего 16% граждан.

В опросе приняли участие 4200 совершеннолетних жителей РФ из всех субъектов страны. Исследование проводилось в ноябре 2021 года.

Строительство многоквартирных домов в 43 городах страны с общим населением 2,2 млн человек сократилось до нуля. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Льготная ипотека на новостройки стала доступна также желающим приобрести или построить жилье за городом. Соответствующее постановление было принято в Правительстве РФ.

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