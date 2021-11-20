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В Приморье спасли трех детей при пожаре в жилом доме

Общество
В Приморье спасли трех детей при пожаре в жилом доме
pixabay.com  /  PD

Владивосток, 20 ноября. Приморские пожарные спасли из горящего жилого дома трех маленьких детей. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Шкотово. По прибытии дежурный караул обнаружил, что пламенем объяты пристройка к одноэтажному дому и чердак. Начальник 40-й пожарной части проник в горящее здание, где под одеялом прятались дети. Спасатель вывел девочек из задымленного помещения. Родителей в момент ЧП в квартире не было. По предварительным данным, несовершеннолетние не пострадали.

На ликвидацию возгорания площадью 40 квадратных метров пожарные потратили почти два часа. Одна из причин случившегося — неисправная электропроводка. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Двое жителей Губкинского получили награду за спасение человека, сообщает телеканал «360». Мужчину, страдающего заболеванием центральной нервной системы, эвакуировали из дома, охваченного огнем.

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