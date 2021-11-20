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Юрист Оржония перечислил основные способы обмана граждан при проверке счетчиков

Экономика
Юрист Оржония перечислил основные способы обмана граждан при проверке счетчиков
Агентство городских новостей Москва

Москва, 20 ноября. Мошенники часто убеждают собственников квартир в необходимости немедленной проверки счетчиков, ссылаясь на несуществующее постановление правительство, предлагая за услугу до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Он напомнил, что сроки проверки счетчиков обычно указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг или в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Эта процедура, по словам специалиста, проводится раз в четыре-шесть лет, а внеплановые проверки осуществляются только при неисправности прибора или повреждении пломбы.

Оржония рассказал еще об одном способе обмана россиян злоумышленниками. Речь идет о незаметном срыве пломбы во время «проверки». После этого хозяина квартиры запугивают большими штрафами и повышением стоимости услуг.

«Сотрудники неаккредитованных компаний втираются в доверие, предлагают заплатить штраф в размере нескольких тысяч рублей на месте и установить новую пломбу», — приводит слова юриста «ФедералПресс».

Мошенники начали использовать новую схему хищения денег, объединяющую в себе сразу несколько приемов обмана граждан. С ее помощью преступники оформляют онлайн-займы в микрокредитных организациях.

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жкх мошенники коммунальные услуги
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