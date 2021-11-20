Власти Кузбасса будут развивать круглогодичную туристическую инфраструктуру в регионе

Кемерово, 20 ноября. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заключил соглашение о сотрудничестве региона с АО «Корпорация Туризм.РФ» для развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Так, субъект РФ присоединился к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Власти Кузбасса и «Корпорация Туризм.РФ» достигли соглашения о совместной разработке мастер-планов. Их дальнейшая реализация станет еще одним шагом к развитию региональных туристских кластеров. В их число входят «Шерегеш» и «Междуреченск».

«Одна из ключевых задач подписанного соглашения — создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на территории Кузбасса», — приводит слова Цивилева официальный портал администрации правительства Кузбасса.

Ожидается, что проект позволит создать дополнительные рабочие места и поможет в развитии социальной инфраструктуры. К тому же развитие курортов приведет к повышению уровня жизни в Кузбассе, убеждены в правительстве региона.

Первые чартерные рейсы в Шерегеш в новом зимнем сезоне будут запущены через две недели, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Запуск чартеров на российский горнолыжный курорт позволит сделать путешествия более удобными и менее затратными, убеждена глава ведомства.