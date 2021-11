Адель представила новый альбом после шестилетнего перерыва

Лондон, 20 ноября. Британская певица Адель выпустила новый альбом через шесть лет после выхода предыдущей пластинки. Новый сборник, получивший название «30», затрагивает тему развода исполнительницы.

В новый альбом Адель, который доступен для прослушивания на музыкальных стриминговых платформах, вошли 12 треков. Среди них есть и песня Easy on me, представленная артисткой еще в октябре. Эта композиция заняла первые строчки в чартах более 23 стран, в том числе в американском Billboard Hot 100. Кроме того, на пластинку попал вышедший ранее трек Hold on.

Пластинка «30» вышла после непростого периода в жизни Адель — в марте официально завершился развод певицы. Артистка рассказывала, что посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело. С помощью песен исполнительница попыталась объяснить мальчику, почему его родители разошлись.

«Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо», — делилась певица.

После развода Адель заметно преобразилась и значительно постройнела. Знаменитость говорила, что избавление от лишнего веса помогло ей пережить расставание с супругом.