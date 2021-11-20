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Адель представила новый альбом после шестилетнего перерыва

Общество
Адель представила новый альбом после шестилетнего перерыва
instagram.com  /  @adele

Лондон, 20 ноября. Британская певица Адель выпустила новый альбом через шесть лет после выхода предыдущей пластинки. Новый сборник, получивший название «30», затрагивает тему развода исполнительницы.

В новый альбом Адель, который доступен для прослушивания на музыкальных стриминговых платформах, вошли 12 треков. Среди них есть и песня Easy on me, представленная артисткой еще в октябре. Эта композиция заняла первые строчки в чартах более 23 стран, в том числе в американском Billboard Hot 100. Кроме того, на пластинку попал вышедший ранее трек Hold on.

Пластинка «30» вышла после непростого периода в жизни Адель — в марте официально завершился развод певицы. Артистка рассказывала, что посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело. С помощью песен исполнительница попыталась объяснить мальчику, почему его родители разошлись.

«Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо», — делилась певица.

После развода Адель заметно преобразилась и значительно постройнела. Знаменитость говорила, что избавление от лишнего веса помогло ей пережить расставание с супругом.

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