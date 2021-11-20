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Пользователи Facebook осудили Польшу за призыв остановить «СП-2»

Политика
Пользователи Facebook осудили Польшу за призыв остановить «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 ноября. Германии стоит отказаться от запуска «Северного потока — 2» и прекратить его сертификацию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Речь политика осудили пользователи Facebook. Об этом сообщает издание Regnum.

«Пусть Польша сначала лучше откажется сама покупать российский газ! А то мало того, что сами покупают его, так еще Украине перепродают по реверсу втридорога. «Северный поток — 2» им помешал только тем, что они не смогут больше на украинцах наживаться», — считает Евгений К.

Никита Ф. заявил, что одна известная страна уже страдает от холода с 2014 года, хотя при этом продолжает покупать газ, но втрое дороже. Теперь же Польша решила надеяться на украинскую ГТС.

«Во жучары! Все это лишь для того, чтобы сохранить транзит газа через свои пределы, и иметь немалый гешефт от перепродажи газа и оплаты за транзит», — поделился своим мнением Andrey S.

Валерия Я. поинтересовалась, не считает ли Варшава Берлин дураками? Германия вложила в газопровод 15 млрд евро, а теперь вдруг станет отказываться от него? По ее мнению, это бессмысленная просьба.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что этой зимой Европа будет мерзнуть из-за задержки сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Он считает, что сертификация российского проекта вряд ли состоится до следующего лета.

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