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Тимошенко назвала чиновников виновными в энергетическом кризисе на Украине

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 08:48
Экономика
Тимошенко назвала чиновников виновными в энергетическом кризисе на Украине
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 20 ноября. Украинские чиновники искусственно создали энергетический кризис в стране, заявила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Тимошенко выразила желание узнать данные каждого чиновника, который получил команду поставить Украину в такую ситуацию и узнать, что сорвал отопительный сезон в стране. Об этом она рассказала на телеканале «Украина 24».

«Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — заявила Тимошенко.

Экс-премьер Украины объяснила, почему в стране не может быть энергетического кризиса. По ее словам, Украина отличается от Европы тем, что добывает свой газ. Также она имеет природные газохранилища на 38 млрд кубометров.

Ранее Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона. Некоторые украинские населенные пункты могут остаться без газоснабжения. Киев уже проработал три варианта действий на случай различного уровня сокращения транзита.

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