Пользователи Telegram раскритиковали представителя США за речь о войсках России

Киев, 20 ноября. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон обеспокоен большой численностью российских войск у границ.

По словам политика, Вашингтон при необходимости найдет способы защитить территориальную целостность Украины. Эта речь вызвала бурную реакцию стороны украинских пользователей Telegram.

«Достаточно одного слова… Афганистан…» — отреагировал «а зачем».

Alisa Fox напомнила, что весь мир уже видел, как США обеспечивает защиту чужих территорий. В качестве примера она привела Афганистан и Грузию.

«Скорее выразят обеспокоенность… Ну или печеньки еще раздадут, но это не точно», — пишет Влад.

Пользователь Соня отметила, что для Украины подобная обеспокоенность плохо заканчивается. С такими друзьями и врагов не нужно, подчеркнула комментатор.

«Введут новые санкции против России и запретят "Макдональдс" в "аннексированных" городах: Одессе, Киеве, Харькове», — иронизирует ММ.

Ранее министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников заявили, что не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее военной активностью. Совместная речь политиков вызвала бурную реакцию украинских соцсетей.